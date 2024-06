C dans l’air du 25 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 25 juin 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 25 juin 2024 : le sommaire

⬛ Les législatives vues de l’étranger

Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale et des élections législatives anticipées, la France est sous l’œil attentif de ses voisins européens. La presse étrangère, après le choc initial, se délecte du bouleversement qui a suivi et s’inquiète de l’éventuelle montée du Rassemblement national. Des termes comme « Waterloo » et « guerre des tranchées » sont courants dans les articles.



Publicité





Au Royaume-Uni, à l’approche des élections parlementaires, la situation française captive et rappelle une « fin de règne » à l’Élysée. En Allemagne, la presse critique vivement Macron et s’inquiète d’une victoire du Rassemblement national, qui pourrait encore détériorer les relations bilatérales déjà fragilisées. Le ministère des Affaires étrangères allemand a même réuni des chercheurs pour discuter des conséquences des élections françaises.

En Italie, la situation politique française suscite également beaucoup d’intérêt. La Repubblica a créé une rubrique spéciale sur les élections françaises, tandis qu’Il Foglio met en garde contre une potentielle « lepenisation » de Giorgia Meloni. En revanche, Il Giornale souligne les divergences entre Meloni et Le Pen, notamment sur le soutien à l’Ukraine.

La possibilité d’un retour de la gauche au pouvoir, avec le Nouveau Front populaire, intrigue également la presse européenne. Politico à Bruxelles, par exemple, suggère que la gauche pourrait bien être la véritable menace pour Macron, plus que l’extrême droite.

Quels regards nos voisins portent-ils sur la situation politique française ? Quels sont les programmes des candidats sur l’Europe et la politique étrangère ? Quels scénarios sont envisageables après les élections législatives ? Et quel partage des pouvoirs entre le président et le Premier ministre prévoit la Constitution ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 25 juin 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.