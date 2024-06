Un Si Grand Soleil spoiler : un couple se forme, les résultats du bac (résumé épisode du 8 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1428 du 8 juillet 2024 – Un nouveau couple va se former dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que les résultats du bac viennent de tomber, deux adolescents vont s’embrasser !





Au lycée de Montpellier, Kira rejoint ses amis pour les résultats du bac. La fille de Claire et Florent a son bac avec mention très bien, Maéva, Louis et Robin ont la mention bien !







Mais c’est moins joyeux du côté de Thaïs, qui après tout ce qu’elle a vécu ces derniers temps, a raté son bac et doit passer le rattrapage.

Les ados se retrouvent tous chez Kira pour faire la fête. Robin a invité Tiago et au cours de la soirée, ils vont s’embrasser !



Pendant ce temps là, Stéphanie craint pour sa vie et celle de sa fille. Elle demande une protection policière à Florent et Becker trouve que l’avocat s’implique un peu trop… Stéphanie va jusqu’à demander à Noura de ne plus sortir de la maison. Mais elle veut aller faire la fête avec ses amis..

Quant à Achille, il va enfin de l’avant et décide de choisir une destination de vacances avec Cécile.

