Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth menacée, Boris charme Muriel, les résumés jusqu’au 19 juillet 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 12 juillet 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans la seconde partie du mois de juillet dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Bertier s’endette afin de sortir Nathalie d’une situation compliquée… Pendant ce temps là, Enzo comprend que son père lui cache quelque chose.

De son côté, Elisabeth reçoit une terrible lettre de menaces. Et Muriel tombe sous le charme de Boris… Et la galerie d’Alix est cambriolée !



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 juillet 2024

Lundi 15 juillet 2024 : pas de diffusion

Mardi 16 juillet 2024 (épisode 1434) : Pour sortir Nathalie du pétrin, Bertier est prêt à prendre de gros risques financiers. Pendant ce temps, Cécile doit aborder un sujet particulièrement douloureux avec son fils.

Mercredi 17 juillet 2024 prime 7 épisodes :

1435 : Malgré les paroles rassurantes de Florent, Enzo sent bien que son père lui cache quelque-chose, tandis que la curiosité pousse Muriel à enquêter sur la famille de Boris.

1436 : Alors que tout semble rentrer dans l’ordre pour Stephanie, un détail pourrait bien tout faire basculer. Alix quant à elle, réalise que Maéva pourrait lui être très utile pour son business.

1437 : Laurine s’interroge sur le départ soudain de son père, pour un mystérieux voyage à l’étranger. Muriel elle, a de plus en plus de mal à chasser Boris de ses pensées.

1438 : Tandis que Nicolas donne de drôles de conseils à Alix concernant sa galerie, Florent fait face à un grave dilemme : va-t-il franchir la ligne rouge ?

1439 : Alors que la galerie d’Alix a été cambriolée, Tom offre un cadeau très onéreux à Maéva… De son côté, Eliott demande un service à Charles qui le met dans une position délicate.

1440 : Elisabeth reçoit un courrier anonyme qui lui glace littéralement le sang. Quant à Stéphanie, c’est l’heure de vérité pour elle : la police trouvera-t-elle un élément compromettant lors de la perquisition de son boxe ?

1441 : Pour garder son poste au cabinet vétérinaire, Charles va être soumis à un test d’entretien d’embauche très particulier. Elisabeth est tellement préoccupée que cela pourrait bien mettre en péril son mariage.

Jeudi 18 juillet 2024 (épisode 1442) : Laurine agit comme le petit diablotin qui souffle à l’oreille de son frère. Quant à Alix, elle va totalement dépasser les bornes, et pas auprès de n’importe qui.

Vendredi 19 juillet 2024 (épisode 1443) : Face à l’affront qu’elle subit, Elisabeth Bastide est bien décidée à contre-attaquer. De son côté, Alix va également régler ses comptes.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 1er au 5 juillet 2024 en cliquant ICI

du 8 au 12 juillet 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.