13h15 le samedi du 13 juillet : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 13 juillet 2024 : le sommaire aujourd'hui





« 13h15 le samedi » du 13 juillet 2024 : le sommaire

Plus de trois ans après le passage de la tempête Alex, Rémy Masseglia, réalisateur de documentaires animaliers, a choisi la vallée de la Roya, encore en pleine reconstruction, pour relever un nouveau défi. Toujours dans les Alpes, le magazine part également à la découverte d’un couple de bergers passionnés par leur troupeau et leur montagne.

L’homme et la vallée

Le 2 octobre 2020, la vallée de la Roya a été dévastée par la tempête Alex, entraînant la mort de dix personnes et la disparition de huit autres dans les Alpes-Maritimes. Les crues, glissements de terrain et éboulements ont détruit près de soixante-dix kilomètres de routes, rendant certaines parties de la vallée inaccessibles pendant de longues semaines. Aujourd’hui encore, les séquelles de la tempête sont visibles.

C’est dans cette région en reconstruction que les équipes de « 13h15 le samedi » (X, #13h15) ont rencontré Rémy Masseglia, un réalisateur de documentaires animaliers profondément attaché à sa région, qu’il a explorée pendant des années avec son appareil photo ou sa caméra. En 2021, il a présenté son premier film au grand public : *Naïs au pays des loups*, racontant l’éveil à la nature de sa fille de 3 ans dans la vallée de la Roya.

Dans cette même vallée, Rémy s’est lancé un nouveau défi : réaliser un documentaire sur les animaux invisibles, ceux qui sont très difficiles à apercevoir et ne se montrent qu’après une longue attente immobile. Dans sa quête de la vie sauvage, sa fille reste toujours à ses côtés.



Les bergers de l’Izoard

Julien est berger d’un troupeau de 1 500 brebis dans les Alpes françaises, sur le col de l’Izoard. Il y a trois ans, Aurélie l’a rejoint pour apprendre le métier et ils sont tombés amoureux.

Depuis, chaque année à la mi-juin, le couple prend la route de la montagne, quittant les monts du Forez, une chaîne de montagnes du Massif central séparant la vallée de la Dore de la plaine du Forez, près de Saint-Étienne.