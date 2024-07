Plus Belle La Vie spoilers : Pascal arrêté, Mirta hospitalisée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 15 au 19 juillet 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 15 au 19 juillet 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Pascal !







En effet, si tout le monde est convaincu que Pascal et Jennifer sont morts noyés, ce n’est pas du tout le cas ! Pascal a entrainé Jennifer dans une maison en bord de mer où ils avaient passés de belles vacances en famille avec leurs parents ! Samuel garde l’intime conviction qu’ils sont vivants et n’abandonne pas. Samuel finit par les retrouver et Pascal est arrêté ! Jennifer et Samuel se retrouvent et se font une belle déclaration…

Pendant ce temps là, Mirta découvre pourquoi elle perd la vue petit à petit. Rien de bien grave mais elle doit se faire opérer de la cataracte aux deux yeux en urgence ! Yolande doit alors assurer l’audit toute seule et c’est une catastrophe…



De son côté, Patrick est jaloux des exploits de Babeth au surf…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 juillet 2024

Lundi 15 juillet 2024 (épisode 135) : Samuel refuse d’abandonner Jennifer et redouble d’efforts. De son côté, Zoé prend les devants avec son crush. Babeth, quant à elle, décide d’accompagner Patrick dans sa nouvelle lubie.

Mardi 16 juillet 2024 (épisode 136) : Un indice inespéré met Samuel sur la bonne voie. Panique à la résidence : Yolande doit se confronter seule à un audit d’Edith Cardot tandis que Mirta est à l’hôpital.

Mercredi 17 juillet 2024 (épisode 137) : Tension au Pavillon : Blanche cache quelque chose à Luna et Eric. Après les événements, Jennifer a du mal à tourner la page. Patrick est jaloux des exploits de Babeth.

Jeudi 18 juillet 2024 (épisode 138) : Une incroyable découverte au Mistral lance les policiers sur une nouvelle enquête. A la résidence, Mirta doit passer l’audit au plus mauvais moment. Jennifer, toujours au plus mal, peut compter sur l’aide de Mehdi.

Vendredi 19 juillet 2024 (épisode 139) : Les policiers sont sur une nouvelle piste dans leur enquête. Ariane est prête à tout pour empêcher Zoé de conclure avec son crush. Rien ne va plus entre Babeth et Léa.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 15 au 19 juillet 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…