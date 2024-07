Plus Belle La Vie spoilers : Pascal prêt à tuer Samuel, Jennifer au plus mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 8 au 12 juillet 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 juillet 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enlèvement de Samuel.







En effet, Pascal veut s’en débarrasser et l’enlève ! Il l’abandonne inconscient dans la chambre froide d’un camion… Au commissariat, tout est mis en place pour retrouver Samuel au plus vite. Mais arriveront-ils à temps ?

Pendant ce temps là, Pascal prévoit de quitter Marseille avec Jennifer. La secrétaire médicale est au plus mal et ne sait plus comment lui échapper…



Quant à Zoé, elle a un coup de coeur pour Morgane… Et Patrick continue de dilapider l’argent du foyer.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 juillet 2024

Lundi 8 juillet 2024 (épisode 130) : Un grave danger plane sur Samuel, tandis qu’au Mistral, Kilian et Thomas sont en désaccord sur la gestion de leur bar. En parallèle, les compétences de Steve impressionnent Patrick.

Mardi 9 juillet 2024 (épisode 131) : Le commissariat est en branle pour retrouver Samuel. A la résidence, Mirta et Yolande sont également en état d’alerte. Zoé ment à Kilian pour passer du temps avec Jules et Morgane.

Mercredi 10 juillet 2024 (épisode 132) : Les enquêteurs progressent et se rapprochent de la vérité en faisant de nouvelles découvertes. Babeth doit faire face à une énième obsession de Patrick. Mirta doit cacher un secret lourd de conséquences.

Jeudi 11 juillet 2024 (épisode 133) : Ariane et Samuel font de nouvelles découvertes sur le passé de Jennifer. Au Mistral, Morgane se confie sur son stress au travail. En parallèle, Léa s’étonne que Babeth laisse faire Patrick…

Vendredi 12 juillet 2024 (épisode 134) : Rien ne va plus pour Jennifer, qui se retrouve dans une situation critique. Morgane et Zoé partagent un moment d’intimité. Au bar, la nouvelle activité de Kilian et Thomas les mènent de surprise en surprise.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 8 au 12 juillet 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…