50mn Inside du 13 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 13 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 13 juillet 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 A la Une : un été décisif pour la famille royale d’Angleterre ?

🌟 En Coulisses : Biarritz



Publicité





💁‍♂️ Le Portrait : rencontre avec Tomer Sisley

« Mon père m’a donné beaucoup de force. C’est un exemple extraordinaire. » Acteur et réalisateur, il sera à l’affiche du film « Largo Winch – Le prix de l’Argent », en salle le 31 juillet.

🎤 La Story : les Gipsy Kings, 45 ans de succès

50mn Inside du 13 juillet 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

sujet non communiqué

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.