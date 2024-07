Les 12 coups de midi du 13 juillet : Emilien ne découvre toujours pas l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 13 juillet 2024, 291ème victoire d’Emilien – Emilien n’a toujours pas décroché l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 13 juillet 2024, qui apparait sur l’étoile mystérieuse ?

Emilien voit sa cagnotte arriver à un total de 1.229.921 euros de gains et cadeaux. Pas de proposition pour l’étoile mystérieuse, où c’est le portrait de l’actrice australienne Margot Robbie qui est apparu.

Explications des indices : cette chaussure rose fait référence à son rôle dans le film « Barbie », la batte de baseball pour son rôle de Harley Quinn dans « Suicide Squad », la planche de surf car elle le pratique, la trompe d’éléphant pour la série « The Elephant Princess », l’avion pour la série « Pan Am », le symbole hippie pour son rôle de Sharon Tate dans la série « Once Upon a Time… in Hollywood », et l’ordinateur avec les graphiques qui font référence à la bourse pour son rôle dans « Le loup de Wall Street ».

Noms déjà proposés : Taylor Swift, Jean-Jacques Goldman, Léa Seydoux, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jim Carrey



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+