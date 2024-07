66 minutes du 21 juillet : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 21 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 21 juillet 2024, sommaire et extrait vidéo

A 17h40 dans 66 minutes

🔵 Un été à Salt Lake City

L’été à Salt Lake City ne commence pas comme en France le 21 juin, mais plutôt aux alentours du 27 mai, date à laquelle la chaleur intense, 32 degrés en moyenne, commence à s’installer dans la ville. De taille modeste par rapport aux métropoles américaines, avec une population d’environ 200 000 habitants, la capitale de l’Utah est nichée dans un cadre à couper le souffle. Le Grand Lac Salé, Zion, Bryce Canyon, Moab, comptent parmi les plus beaux parcs naturels des USA. Un millier de Français ont choisi de s’installer dans cette ville pas comme les autres.



Publicité





🔵 Un 14 juillet sur une aire d’autoroute

Les automobilistes l’apprécient pour sa vue panoramique. Chaque 14 juillet ils sont 2 000 à se donner le mot pour s’arrêter sur l’aire de repos d’Auriac, dans l’Aude, sur l’autoroute A61. Le lieu est en effet un site privilégié pour admirer le feu d’artifice tiré depuis la cité médiévale de Carcassonne. Des visiteurs venus de toute la France, comme ce couple de Lyon (Rhône), qui vient chaque année en camping-car, spécialement pour l’occasion. Dès 7h30 le samedi, les organisateurs entament les préparatifs pour la grande soirée. Une variété d’activités et d’animations sont proposées pour divertir les visiteurs en attendant le moment tant attendu.

Extrait vidéo

vidéo à venir

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.