Tennis Hambourg : Zverev / Arthur Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Hambourg ATP – le match Zverev / Arthur Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi. Suite et fin du tournoi de tennis ATP 500 de Hambourg aujourd’hui et le français Arthur Fils affronte l’allemand Alexander Zverev finale.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 15h sur Eurosport.







Après l’abandon d’Holger Rune hier en quart de finale, Arthur Fils est opposé aujourd’hui à Sebastián Báez, 19ème à l’ATP, pour espérer décrocher une place en finale. Le français est en pleine forme en ce moment, et c’est de bonne augure à une semaine des Jeux Olympiques.



ATP Hambourg le match Zverev / Arthur Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Zverev / Arthur Fils, finale du tournoi de tennis de Hambourg, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.