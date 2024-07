C à vous du 4 juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 juillet 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives : J-3 avant le second tour Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Législatives : une campagne réussie pour le RN ? On en parle avec Charles Sapin, journaliste politique au Point et auteur du livre « Les moissons de la colère. Plongée dans l’Europe nationaliste »



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Alizée, pour le show “I gotta a feeling” le 4 octobre au Dôme de Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Émilien Rouable, chef propriétaire du restaurant “L’inattendu” à Villecresnes

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Le duo de créateurs de contenus Golo et Ritchie et le réalisateur Ahmed Hamidi pour le film « Golo & Ritchie » au cinéma le 14 août; et Baptiste Lecaplain pour le film “Belle enfant », au cinéma le 24 juillet

