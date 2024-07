C dans l’air du 25 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 25 juillet 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 25 juillet 2024 : le sommaire

⬛ JO : à vos marques… Prêts ?

À la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, la France se prépare à accueillir le monde. Ce midi, Emmanuel Macron a reçu un parterre de chefs d’entreprise à l’Élysée. Ce soir, une centaine de chefs d’État sont invités à un grand dîner organisé au Carrousel du Louvre, en plein centre de la capitale. Cet événement diplomatique se déroule sous haute sécurité, posant un défi considérable pour les forces de l’ordre.



Publicité





Des milliers de policiers sont mobilisés pour sécuriser les trajets des dirigeants étrangers et placer sous haute surveillance le cœur de Paris. Le dispositif, dirigé par le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, inclut démineurs, brouilleurs et goûteurs.

Une équipe de « C dans l’air » s’est rendue au quartier général de la préfecture de police où l’on parle d’un effort sécuritaire équivalant à près de 40 coupes du monde. Des dispositifs de sécurité sont présents tout autour de la Seine, avec des plongeurs et des démineurs. À Villacoublay, l’armée de l’air effectue des exercices pour se préparer à une éventuelle intrusion dans le ciel de la capitale.

Les cyberpirates sont également en alerte, exposant l’événement à des menaces sans précédent. Entre la diffusion télévisée, le partage des résultats des athlètes et le transport des spectateurs, les Jeux olympiques offrent une cible exceptionnelle pour les hackers malveillants. Pour prévenir ces dangers, des lignes de défense ont été préparées durant deux ans.

Le système de santé se prépare également depuis des mois. En Île-de-France, 750 lits pourront être ouverts si nécessaire. À Stains, la clinique de l’Estrée, l’un des douze hôpitaux privés mobilisés en renfort de l’AP-HP, se tient prête. Bien que 34 lits ferment habituellement l’été, 25 seront rouverts pour l’occasion, avec des équipes prêtes à toutes les situations, y compris des exercices de cyberattaque et de dispositifs d’attentats.

Simultanément, à l’hôpital public Georges Pompidou, le personnel est en grève, dénonçant un manque de compensation pour leurs efforts. « C dans l’air » a aussi rencontré des urgentistes venant du Mans pour prêter main-forte à Paris, soulevant la question : les JO vont-ils siphonner les ressources des régions pendant les semaines de compétition ?

À J-1, la France est-elle prête ? Faut-il redouter des cyberattaques pendant les Jeux olympiques ? Le système de santé tiendra-t-il pendant la compétition ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 25 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.