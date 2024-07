Zaho de Sagazan critique Cyril Hanouna, ses titres censurés ! La lettre ouverte de 500 artistes

Publicité





Zaho de Sagazan, la jeune chanteuse de 24 ans récompensée aux dernières Victoires de la musique 2024 avec son tube « La Symphonie des éclairs », a vu ses chansons disparaître mystérieusement des antennes d’Europe 1, Europe 2 et RFM il y a quelques jours.





Toutes ces radios appartiennent à Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré. Et c’est suite à des propos de la chanteuse au sujet de Cyril Hanouna que ses chansons ont disparues des antennes !







Tout a commencé le 2 juillet dernier quand Zaho de Sagazan a dénoncé sur ses réseaux sociaux « une diabolisation de la gauche et une dédiabolisation de l’extrême droite par des médias depuis des semaines absolument immondes », en ciblant particulièrement Cyril Hanouna et ses émissions sur C8 et Europe 1. Elle lui avait alors adressé un « gros fuc* » en story sur Instagram.

Il n’en fallait pas plus à Vincent Bolloré pour décider de supprimer la chanteuse des antennes de ses radios !



Aujourd’hui, Zaho de Sagazan et 500 artistes ont écrit à une lettre ouverte à Vincent Bolloré, publiée par le Parisien.

« Au moment où nous apprenons l’éviction de Zaho de Sagazan des playlists d’Europe 1, Europe 2 et RFM ainsi que CStar, CStar Hits France et RFM TV, juste après des propos tenus sur ses réseaux sociaux au sujet de Cyril Hanouna, nous, artistes et professionnels.les de la culture, nous questionnons et nous inquiétons. Difficile de ne pas voir un lien de cause à effet entre ses prises de positions et la fin du soutien de vos radios à cette artiste. Nous ne pouvons nous empêcher d’y penser et d’y voir une forme de conséquence, de punition… Nous vous demandons donc simplement de bien vouloir vous expliquer », écrit le collectif de 500 artistes dont Angèle, Renaud, Bernard Lavilliers, Catherine Ringer, Olivia Ruiz, Camille, Barbara Pravi, Shaka Ponk, Vincent Delerm, Alain Chamfort, Jeanne Cherhal, Izïa Higelin, Miossec, mais aussi les comédiennes Juliette Binoche Julie Gayet et Romane Bohringer, l’écrivain Nicolas Mathieu, les autrices Annie Ernaux et Virginie Despentes, ou encore les humoristes Blanche Gardin et Thomas VDB.

Les artistes espèrent maintenant des réponses à leurs interrogations.