C dans l’air du 30 juillet 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 30 juillet 2024





C dans l’air du 30 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Alerte Canicule en France

Après les pluies, place à la chaleur. Ce mardi 30 juillet, 56 départements sont en vigilance orange pour canicule ou orages. « Les températures atteindront ou dépasseront 35 à 36 degrés sur une grande partie du pays, sauf en Bretagne, Normandie, nord des Pays-de-Loire, Hauts-de-France et Grand-Est, » annonce Météo-France. En Île-de-France, les Jeux olympiques se déroulent sous cette canicule, impactant certaines épreuves comme le rugby à VII féminin, le hockey-sur-gazon, le beach-volley, le basket 3×3, et le BMX freestyle.



Pour le moment, le Comité d’organisation des Jeux olympiques ne prévoit pas de report des compétitions. Le ministre démissionnaire délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, a indiqué que les athlètes « sont habitués » à de telles conditions et a recommandé aux spectateurs de bien s’hydrater. Les organisateurs ont installé des brumisateurs et des fontaines à eau, et la Région Île-de-France a déclenché son plan canicule avec distribution d’eau et de chapeaux. Dans le village olympique, conçu sans climatisation par souci écologique, certaines délégations ont anticipé en commandant des climatiseurs mobiles pour leurs athlètes.

Lundi, les 40 degrés ont été dépassés dans plusieurs communes françaises comme Moulès-et-Baucels (Hérault) et Les Vans (Ardèche), avec des températures approchant ce seuil près de Bordeaux. Cette vague de chaleur, qui devrait durer jusqu’à jeudi, est « une manifestation emblématique de notre changement climatique » selon Matthieu Sorel, climatologue à Météo France. Avant 1989, la France connaissait en moyenne une vague de chaleur tous les cinq ans, mais depuis 2000, elles sont devenues annuelles et devraient doubler d’ici trente ans.

Cette vague de chaleur affecte également les États-Unis, où un méga-feu en Californie menace de devenir l’un des plus importants de l’histoire de l’État, ainsi que le Canada. En France, les pompiers sont en alerte et renforcent les moyens de prévention, notamment avec des systèmes de vidéodétection et des drones pour prévenir les incendies de forêts.

Les forêts françaises sont de plus en plus menacées par le réchauffement climatique. Selon une étude de l’IGN, elles perdent progressivement leur capacité de stockage de CO2, compromis par les incendies, les sécheresses, les scolytes et la surexploitation. Le plan d’Emmanuel Macron de planter un milliard d’arbres suscite débat, bien que les botanistes soulignent la nécessité de planter des essences diversifiées aux bons endroits.

Enfin, face aux sécheresses de plus en plus fréquentes, le gouvernement a lancé un plan pour démocratiser la réutilisation des eaux usées, une technique encore peu répandue en France.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 30 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.