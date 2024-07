C dans l’air du 31 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 31 juillet 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 31 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Israël / Iran : Téhéran promet un « châtiment sévère »

Le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été tué cette nuit à Téhéran par une frappe aérienne alors qu’il se trouvait dans un appartement contrôlé par les Gardiens de la révolution, l’épine dorsale de la République islamique. Sa mort survient quelques heures après sa rencontre avec le président iranien. Bien que la frappe n’ait pas été revendiquée, l’Iran et le Hamas accusent Israël d’être à l’origine de l’attaque.



Ismaïl Haniyeh était devenu une cible prioritaire pour Israël après les attaques du 7 octobre. Connu depuis son élection en 2006 comme Premier ministre de l’autorité palestinienne, il était devenu ces dernières années le visage diplomatique du Hamas, négociant avec Israël tout en vivant en exil entre le Qatar et la Turquie. Sa mort a été condamnée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que par Moscou et Pékin qui parlent d’un « assassinat » inacceptable.

En réponse à cette attaque et à la mort récente d’un de ses commandants près de Beyrouth, l’Iran a hissé le « drapeau rouge de la vengeance » sur le dôme de la mosquée Jamkaran et le guide suprême iranien a promis un « châtiment sévère » à Israël.

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas dure depuis dix mois, quelles seront les conséquences de la mort d’Ismaïl Haniyeh ? Cela risque-t-il de provoquer une escalade militaire dans la région ? Quel impact sur un potentiel accord de cessez-le-feu ? Quelle est la situation actuelle à Gaza ? Et que signifie la visite de Benyamin Nétanyahou aux États-Unis pour la politique américaine à l’égard de Gaza ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 31 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.