Echappées Belles du 13 juillet : direction Naples ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 13 juillet 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Naples gourmande » suivi de « Week-end à Amsterdam ».





Echappées Belles du 13 juillet, à 21h – « Naples gourmande »

Naples est une ville préservée et authentique. Malaparte la décrivait comme une « Pompéi qui n’a jamais été ensevelie ». Cette authenticité se reflète dans la générosité et la simplicité de sa cuisine, qui met en valeur des ingrédients de haute qualité provenant d’un terroir exceptionnellement riche. En tant que première région agricole du Sud de l’Italie, l’arrière-pays napolitain est extrêmement fertile, produisant céréales, légumes, agrumes, et vignes.

Si Naples est mondialement célèbre pour sa pizza Margherita, symbole aux couleurs du drapeau italien, il serait réducteur de limiter sa gastronomie à ce seul plat. La cuisine de rue, très présente depuis des siècles, coexiste avec une haute gastronomie qui occupe une place de choix. Le Vésuve, à la fois menace et gardien, enrichit cette terre, permettant aux agriculteurs passionnés de cultiver des trésors avec dévotion.



Entre produits de la mer exceptionnels, fruits gorgés de soleil et recettes traditionnelles, Chef Anto se prépare à plonger dans un monde où la nourriture est au cœur de tout. Il partira à la découverte des spécialités locales, oscillant entre tradition et innovation, et rencontrera des Napolitains reconnus pour leur générosité et leur chaleur.

Comment la gastronomie napolitaine parvient-elle à évoluer tout en restant fidèlement ancrée dans ses traditions ancestrales ? Quels sont les ingrédients qui lui confèrent son caractère intemporel ?

Les reportages : Les petites mains de la gastronomie napolitaine / Naples, passion pizza / Le volcanisme / Naples côté mer / L’île d’Ischia / Chanson almafitaine – Sujet patrimoine

Echappées Belles du 13 juillet à 22h30 – « Jordanie, un rêve de voyageur »

Petit pays au cœur d’une région en conflits, la Jordanie se distingue comme un havre de paix. Sept fois plus petite que la France et composée à 80 % de désert, elle brille par son histoire vivante, ses paysages époustouflants et l’accueil chaleureux de ses habitants.

Les touristes affluent pour admirer les paysages du nord, de la verdoyante vallée du Jourdain à la dynamique Amman et la mer Morte. Au sud, la Jordanie propose un itinéraire sur les traces de Lawrence d’Arabie, du port d’Aqaba à l’oasis d’Azraq, en passant par le désert ocre du Wadi Rum, où les Bédouins vivent encore comme leurs ancêtres nomades.

La célèbre route du Roi traverse le pays du nord au sud sur plus de 300 kilomètres. Bien que les caravanes d’encens et d’épices aient disparu, les trésors du Patrimoine mondial, témoins de plus de deux mille ans d’histoire, subsistent. Pétra, ancienne cité nabatéenne, est le joyau de ces vestiges antiques.

Jérôme Pitorin s’apprête à découvrir ce pays aux mille couleurs. Son voyage débute aux vestiges romains d’Umm Qais et se termine dans le désert de Wadi Rum. Du nord au sud, Jérôme rencontre des Jordaniens attachés à leur histoire et leur culture, en quête de modernité.

Comment la Jordanie parvient-elle à affirmer son identité au milieu des influences régionales ? Quels en sont les marqueurs ? Entre un nord moderne et un sud traditionnel, comment ces deux visages de la Jordanie se complètent-ils ?

