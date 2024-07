Un Si Grand Soleil Spoilers : ruptures, mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 15 au 19 juillet 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Deux ruptures vous attendent à Montpellier. Claire et Florent s’avouent qu’ils ne s’aiment plus et Florent s’apprête à déraper pour Stéphanie… On peut dire que l’avocat ne fait pas le bon choix !

Virée de chez L Cosmétiques, Nathalie quitte Bertier et lui brise le coeur avant de retourner en cure.



De son côté, Alix est cambriolée à la galerie et se retrouve une nouvelle fois dans le viseur de la police, qui pense à une arnaque à l’assurance !

Quant à François Laumière, il décide de faire chanter Elisabeth en s’attaquant à son fils, Julien. Mais Elisabeth ne compte pas se laisser faire. Et quand elle contre-attaque, François fait une crise cardiaque. Il meurt à l’hôpital !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 juillet 2024

Lundi 15 juillet 2024 : pas de diffusion

Mardi 16 juillet 2024 (épisode 1434) : Pour sortir Nathalie du pétrin, Bertier est prêt à prendre de gros risques financiers. Pendant ce temps, Cécile doit aborder un sujet particulièrement douloureux avec son fils.

Mercredi 17 juillet 2024 prime 7 épisodes :

1435 : Malgré les paroles rassurantes de Florent, Enzo sent bien que son père lui cache quelque-chose, tandis que la curiosité pousse Muriel à enquêter sur la famille de Boris.

1436 : Alors que tout semble rentrer dans l’ordre pour Stephanie, un détail pourrait bien tout faire basculer. Alix quant à elle, réalise que Maéva pourrait lui être très utile pour son business.

1437 : Laurine s’interroge sur le départ soudain de son père, pour un mystérieux voyage à l’étranger. Muriel elle, a de plus en plus de mal à chasser Boris de ses pensées.

1438 : Tandis que Nicolas donne de drôles de conseils à Alix concernant sa galerie, Florent fait face à un grave dilemme : va-t-il franchir la ligne rouge ?

1439 : Alors que la galerie d’Alix a été cambriolée, Tom offre un cadeau très onéreux à Maéva… De son côté, Eliott demande un service à Charles qui le met dans une position délicate.

1440 : Elisabeth reçoit un courrier anonyme qui lui glace littéralement le sang. Quant à Stéphanie, c’est l’heure de vérité pour elle : la police trouvera-t-elle un élément compromettant lors de la perquisition de son boxe ?

1441 : Pour garder son poste au cabinet vétérinaire, Charles va être soumis à un test d’entretien d’embauche très particulier. Elisabeth est tellement préoccupée que cela pourrait bien mettre en péril son mariage.

Jeudi 18 juillet 2024 (épisode 1442) : Laurine agit comme le petit diablotin qui souffle à l’oreille de son frère. Quant à Alix, elle va totalement dépasser les bornes, et pas auprès de n’importe qui.

Vendredi 19 juillet 2024 (épisode 1443) : Face à l’affront qu’elle subit, Elisabeth Bastide est bien décidée à contre-attaquer. De son côté, Alix va également régler ses comptes.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : une terrible nouvelle pour Alix, Florent va trop loin (résumé prime du 17 juillet 2024)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 15 au 19 juillet 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.