Plus Belle La Vie du 3 juillet 2024 : Pascal enlève Jennifer (résumé + extrait vidéo épisode 127 en avance)

Plus belle la vie du 3 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 127 de PBLV – Jennifer se fait enlever par Pascal cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il s’est débarrassé de son téléphone et la drogue de nouveau !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 juillet 2024 – résumé de l’épisode 127

Pascal prend son café et chasse le chaton. Il regarde le téléphone de Jennifer et voit des appels manqués de Samuel. Il met le téléphone dans sa poche. Il diffuse délibérément une comptine que Jennifer déteste, mais prétend ne rien entendre. Puis, Pascal part travailler, laissant Jennifer seule avec le chaton. Au commissariat, Samuel explique à Ariane qu’il s’inquiète de n’avoir aucune nouvelle de Jennifer…

Ariane et Samuel interrogent Gabriel sur Jennifer, mais il ne l’a pas vue depuis son licenciement. Ariane interroge ensuite Pascal, qui dit l’avoir croisée brièvement devant le cabinet après son licenciement sans savoir où elle loge. Gabriel propose de l’appeler, mais son téléphone sonne dans la salle d’attente du cabinet… Pascal affirme qu’elle est dérangée.



Pascal retrouve Jennifer à son retour. Elle cherche son téléphone, pensant l’avoir oublié à l’hôtel, et veut partir. Pascal la dissuade, affirmant que Samuel la cherche avec une autre policière pour la faire interner. Jennifer, choquée, pleure tandis que Pascal lui assure son soutien, affirmant que Samuel est persuadé qu’elle voulait le tuer.

Après le dîner, Pascal interroge Jennifer sur l’accident de ses parents. Elle ne comprend pas comment il est au courant, et il prétend qu’elle lui en a parlé la veille, bien qu’elle n’en ait aucun souvenir. Droguee de nouveau par Pascal, elle s’endort. Il révèle alors, à Jennifer endormie, que c’est elle qui a tué leurs parents et l’appelle « Ambre »…

Au Mistral, Samuel, avec Gabriel et Thomas, est terrifié pour Jennifer et regrette d’avoir douté d’elle, avouant son amour pour elle. Soutenu par Thomas, il repart à sa recherche, tandis que chez lui, Pascal tue le chaton.

Kilian forme Zoé pour son travail de serveuse estivale, mais elle manque de motivation et ne le fait que pour sa mère. Zoé apporte la note à Morgane et Jules, puis intervient dans leur dispute sur qui va payer. Morgane la remballe. En voulant payer, Morgane découvre qu’elle n’a plus son portefeuille et ne comprend pas ce qui s’est passé. Jules paie, et une fois partis, Zoé sort le portefeuille de Morgane de sa veste. Plus tard, Zoé rend le portefeuille à Morgane, prétendant l’avoir trouvé sous sa chaise. Morgane comprend qu’elle lui a piqué et menace de la dénoncer à Kilian…

VIDÉO Plus belle la vie du 3 juillet 2024 – extrait vidéo

