« Les 11 commandements » : votre film ce soir sur W9 (7 juillet 2024)

Publicité





« Les 11 commandements » de François Desagnant et Thomas Sorriaux est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir sur W9. Au casting de cette comédie déjantée : Michaël Youn, Vincent Desagnat, ou encore Benjamin Morgaine.





A voir ou revoir dès 21h10 sur W9 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







Publicité





« Les 11 commandements » : histoire, synopsis

Margaret, une éditrice à succès, voit sa vie chamboulée lorsqu’elle apprend qu’elle risque d’être expulsée vers son pays natal, le Canada. Que faire ? Elle a une idée audacieuse : prétendre qu’elle est fiancée à son assistant, Andrew, qu’elle exploite et maltraite depuis des années ! Le pauvre accepte de participer à cette supercherie, mais impose certaines conditions… Le couple improbable se rend alors en Alaska pour rencontrer la famille d’Andrew. Margaret, citadine jusqu’au bout de ses ongles manucurés et de ses talons, se retrouve rapidement dépassée par la situation. Cependant, elle commence à se détendre, à s’amuser et à jouer le jeu. Alors que les préparatifs du mariage avancent et qu’un officier de l’immigration surveille de près la légitimité de l’union, les faux amoureux ont de plus en plus de mal à suivre le plan initial. Et s’ils avaient tout prévu, sauf l’émergence de vrais sentiments ?

Avec : Michaël YOUN (Mike), Vincent DESAGNAT (Vincent), Benjamin MORGAINE (Ben), William GESLIN (Willy), Hichem BONNEFOI (Tefa), Jurij PRETTE (Yuri), et DIEUDONNÉ (Le dieu de la blague)



Publicité





Les 11 commandements : vidéo, bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de votre film.