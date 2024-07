Les 12 coups de midi du 21 juillet : Emilien fait fort et tente sa chance face à l’étoile mystérieuse !

Publicité





Les 12 coups de midi du 21 juillet 2024, 298ème victoire d’Emilien – Après avoir été battu hier en finale de la 5000ème (voir notre article), Emilien a fait fort ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

En effet, le Maître de Midi s’est qualifié pour une 299ème participation et il a signé un Coup de Maître à 10.000 euros aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 21 juillet, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à un total de 1.274.999 euros de gains et cadeaux. Pour l’étoile mystérieuse, Emilien a proposé le nom de Aya Nakamura. Mais c’est raté !

On voit de mieux en mieux la photo de fond, il s’agit de la ville de Sète, dans l’Hérault. Et si vous êtes impatient de découvrir quelle célébrité se cache derrière, on peut déjà vous révéler que c’est le rappeur Nekfeu !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



