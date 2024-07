Ici tout commence du 2 juillet : Paul menace Carla ! (résumé + vidéo épisode 957 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 2 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 957 – Paul va dévoiler son vrai visage ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il ne va pas hésiter à menacer Carla !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 2 juillet 2024 – résumé de l’épisode 957

Dans la propriété de Paul, c’est des vacances de rêve pour Rose, Constance, et toute la bande. Sauf pour Carla, qui ne sent toujours pas Paul et se montre réfractaire… Alors que Paul les rejoint pour le petit déjeuner, Carla préfère s’en aller. Paul prétexte avoir oublié son téléphone et la rattrape. Paul lui saisit le poignet et la menace ! Il lui demande de faire attention à ce qu’elle dit et ce qu’elle fait, sinon elle risque de le regretter !

De son côté, Enzo fait face à une victoire douce-amère. Et Lionel essaie de se détacher de Kelly, en vain. C’est le jour du grand départ pour la jeune femme, qui quitte définitivement l’institut !



Ici tout commence du 2 juillet 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.