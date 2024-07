« Maison de retraite » : le film de Kev Adams arrive en série sur TF1 !

Publicité





Bonne nouvelle si vous avez adoré les deux films « Maison de retraite » de Kev Adams ! Alors que l’acteur avait déjà révélé être en négociations avec TF1 pour une adaptation sous forme de série, le Parisien a confirmé qu’une série adaptée de « Maison de retraite » allait bien débarquer sur la chaîne en 2025.











TF1 développe une nouvelle série issue de cette franchise à succès, toujours produite par Kev Adams. Ce dernier continuera d’occuper le rôle principal, et de nombreux membres du casting seront de retour, dont Amanda Lear, Michel Jonasz, ou encore Daniel Prévost.

Le premier volet de « Maison de retraite », diffusé sur TF1 en mars dernier, a été un véritable succès. En plus des 2,2 millions de spectateurs au cinéma, sa diffusion inédite à la télévision a attiré 6,7 millions de téléspectateurs. Et le second volet, sorti en salles en février, a totalisé plus de 1,5 million d’entrées.

Ce succès a incité la chaîne à poursuivre sa collaboration fructueuse avec Kev Adams. Membre du jury historique de Mask Singer depuis six saisons, l’humoriste a également diffusé son spectacle « Miroir » en direct sur la chaîne et il a été la star de sa propre série « Avenir » diffusée début 2023. Et TF1 diffusera à la rentrée le festival créé par Kev Adams « L’humour à la plage », enregistré début juillet à Juan-les-Pins. Vous retrouverez Kev aux côtés de nombreux humoristes dont Jarry, Chantal Ladesou, Franck Dubosc, Ilyes Djadel ou encore Nawell Madani.



