Plus Belle La Vie du 1er juillet 2024 : Jennifer virée, elle prend une lourde décision (résumé + extrait vidéo épisode 125 en avance)

Plus belle la vie du 1er juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 125 de PBLV – Pascal continue de s’en prendre à Jennifer aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er juillet 2024 – résumé de l’épisode 125

Au commissarariat, Ariane interroge Jennifer, qui affirme avoir trouvé l’arme dans son sac mais nie l’avoir volée. Ariane l’accuse ensuite d’avoir tenté d’assassiner Samuel avec du beurre de cacahuètes, provoquant un choc anaphylactique. Jennifer, en pleurs, s’emporte et assure n’avoir jamais utilisé de beurre de cacahuètes et qu’elle aime Samuel.

Gabriel informe Samuel qu’il veut porter plainte pour vol, accusant Jennifer de la disparition d’un produit anesthésiant. Samuel accepte de prendre sa déposition. Méline annonce à Samuel que Jennifer sera libérée, l’arme ayant été retrouvée avec les munitions intactes. Ariane conseille à Samuel de rester vigilant et mentionne un éventuel internement.



Thomas remarque que Jennifer est mal et lui propose un jus de fruit. Pascal s’invite à leur table, critiquant la garde à vue et son licenciement, ce qui choque Jennifer, qui ignorait qu’elle allait être virée. Thomas lui conseille d’attendre de parler à Gabriel et Léa. Jennifer, désespérée, pleure et s’en va. De retour chez elle, Jennifer confronte Samuel, lui reprochant son manque de confiance. Elle finit par dire qu’il y a deux mois, elle ne le connaissait même pas, et que c’est fini entre eux !

Patrick fait du sport chez lui, il explique à Babeth qu’il a décidé de se reprendre en mains. Plus tard, Patrick et Jean-Paul déjeunent au Mistral. Patrick parle de nutrition, ce qui culpabilise Jean-Paul, mais il finit par commander la même chose. Plus tard, Babeth retrouve Patrick portant une nouvelle veste en cuir de 400 euros. Heureuse qu’il se fasse plaisir, elle accepte son invitation à danser dans un bar à salsa, avec Jean-Paul gardant Raphaël. Cependant, Patrick s’endort sur le canapé avant de partir.

Ophélie reçoit la visite insistante d’Anaïs, qui veut parler. Ophélie, agacée, lui crie de partir, puis se retrouve coincée dehors lorsque sa porte se referme. Aya et Kilian prévoient d’aller à la plage quand Ophélie arrive, demandant qu’on appelle son frère Ulysse car elle est enfermée dehors. Aya et Kilian doivent récupérer ses clés au cabinet d’Ulysse.

VIDÉO Plus belle la vie du 1er juillet 2024 – extrait vidéo

