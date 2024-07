Plus Belle La Vie du 23 juillet 2024 : Blanche est-elle coupable ? (résumé + extrait vidéo épisode 141 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 141 de PBLV – Blanche, Luna et Eric vont être tous les trois arrêtés par la police ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Blanche continue de dire qu'elle est innocente mais son comportement reste suspect…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 juillet 2024 – résumé de l’épisode 141

Blanche assure à Luna et Eric qu’elle n’a rien fait et qu’elle n’est pas impliquée dans ce trafic de faux papiers. Eric souligne que l’imprimante n’est pas arrivée par magie, tandis que Blanche pense que quelqu’un cherche à les piéger. Eric se demande ce qu’ils vont faire de l’imprimante, craignant une perquisition. Blanche dit avoir une idée…

De son côté au commissariat, Boher informe la commissaire de sa visite à l’imprimeur de Blanche, qui n’a pas le matériel pour fabriquer des cartes d’identité. Méline pense à Eric, mais Jean-Paul en doute car il n’a pas les moyens financiers, contrairement à Blanche. Méline veut explorer la piste de l’association et demande une commission rogatoire.

Luna, Blanche et Eric, se préparent à se débarrasser de l’imprimante en la jetant en morceaux à différents endroits. Blanche se sent mal à l’aise et quand elle sort, Patrick et Jean-Paul l’attendent et ils ont déjà arrêté Luna et Eric ! Patrick demande à Blanche d’ouvrir son sac, découvrant un morceau d’imprimante.



Au commissariat, Blanche, Luna et Eric persistent à mentir à Jean-Paul, qui perd patience. Luna finit par avouer qu’ils ont voulu faire disparaître l’imprimante pour protéger Blanche. Boher demande pourquoi l’imprimante était au Pavillon des Fleurs, mais personne n’a de réponse. Jean-Paul les place en garde à vue. En cellule, Luna et Eric interrogent Blanche sur une blague de Jean-Paul concernant ses talents d’auteure, mais elle reste silencieuse. Eric mentionne l’homme qui lui avait parlé à l’association, et Blanche annonce qu’elle sait qui est le faussaire.

Babeth confie Raphaël et Aurore à Léa, qui a tout planifié pour la journée. Babeth explique que Raphaël n’a pas d’horaire pour la sieste, ce qui agace Léa, et Babeth se moque de son planning. Plus tard, Léa fait une visioconférence tandis qu’Aurore et Raphaël l’entourent, ce qui la déconcentre. Elle coupe la caméra pour les gronder et leur dit qu’il fait de la « grosse pâte à modeler » et confirme qu’il est moche, sans savoir qu’il entend tout. L’homme décide alors de mettre fin à leur collaboration.

Babeth rentre et découvre que Léa fait une téléconsultation alors que les enfants ont dessiné sur un tableau dans le salon. Babeth hurle, mais refuse la punition proposée par Léa. Patrick rentre et note que Jean-Paul sera mécontent en découvrant cela.

Vanessa est au téléphone dans la rue lorsqu’elle casse son talon. Mehdi propose son aide en lui prêtant ses chaussures. Vanessa, surprise et réticente, accepte après que Mehdi lui donne sa carte en demandant de les lui rendre. Plus tard, Ulysse retrouve Vanessa avec une nouvelle paire de chaussures. Il se moque de la situation, et Vanessa, embarrassée, prétend une erreur de commande.

Mehdi retrouve Vanessa pour boire un verre et récupère ses chaussures. Elle lui avoue directement qu’il lui plaît… Mehdi craint un mari jaloux, Vanessa lui précise qu’elle est veuve et ils partent ensemble à l’hôtel.

VIDÉO Plus belle la vie du 23 juillet 2024 – extrait vidéo

