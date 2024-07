Ici tout commence du 23 juillet : le choc à l’institut, Jasmine et Carla enlevées (résumé + vidéo épisode 974 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 974 – Jasmine et Carla ont été enlevées dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Tout le monde les recherche et s’inquiète de ce que les Louvin pourraient leur faire…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 23 juillet 2024 – résumé de l’épisode 974

Jasmine et Carla ont disparu, elles ont été enlevées par les Louvin. La gendarmerie est sur place à l’institut, examinant chaque détail susceptible de les retrouver… Tout le monde se mobilise ! Jim, Bérénice, Rose et Paul décident de les rechercher de leur côté, mais Antoine refuse que Souleymane participe.

Pendant ce temps là, malgré elle, Kelly rend la vie de Stanislas insupportable. En effet, Laetitia angoisse pour sa fille après avoir fait un cauchemar… Et de son côté, Antoine déclenche accidentellement une rumeur à l’institut !



Ici tout commence du 23 juillet 2024 – extrait vidéo

