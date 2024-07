Publicité





Reportages découverte du 20 juillet 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 20 juillet 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : Un hôtel au milieu du village

En France, on dénombre plus de 17 000 hôtels, dont beaucoup appartiennent à des chaînes hôtelières et à des grands groupes. Cependant, chaque année, des hôteliers entreprennent le projet de leur vie : créer un hôtel unique en son genre. Pendant plus d’un an, nous avons suivi des passionnés audacieux qui s’investissent corps et âme dans leur établissement. Certains brisent les conventions de l’hôtellerie traditionnelle. Impliqués dans chaque décision, ces nouveaux hôteliers travaillent sans relâche pour ouvrir des établissements d’exception tout en préservant l’âme des lieux et la culture locale. Tatiana transforme une prison en hôtel, tandis que Guillaume et Frédéric restaurent une maison de maître avec sa chapelle en Italie. Martin, quant à lui, ambitionne de revitaliser toute une région grâce à son hôtel.

A 14h50 : La galère des restos routiers

On les choisit rarement pour leur cadre bucolique, mais plutôt pour leur accessibilité en bordure des nationales et leur menu complet à moins de 15 euros. Les restos routiers font partie du patrimoine national. Bien plus que de simples restaurants, ces établissements et ceux qui les animent offrent à une clientèle modeste une pause salvatrice, souvent savoureuse, mais surtout chaleureuse. Cependant, victimes du développement des autoroutes et de l’évolution des conditions de travail des chauffeurs, ces établissements ne cessent de disparaître. Alors qu’on en comptait 4 500 dans les années 60, ils ne sont plus que 700 aujourd’hui. Les restos routiers ! Pendant plus d’un an, nous avons suivi des patrons et patronnes qui se battent pour créer ou maintenir leur petit resto routier, n’hésitant pas à tenter des innovations audacieuses.

Et à 16h10 dans Grands Reportages : « Ecole de Lausanne : des classes pour les Palaces »

Synonyme d’excellence, l’école hôtelière de Lausanne, fondée en 1893, s’est forgée une réputation internationale. Chaque année, elle accueille six cents nouveaux étudiants triés sur le volet. Qu’ils proviennent de familles d’hôteliers, soient novices en la matière ou originaires des quatre coins du globe, ces jeunes seront formés pendant quatre années pour diriger les plus grands palaces du monde, et bien plus encore. De la réception aux cuisines, en passant par l’intendance, ils apprendront les codes qui régissent la vie des grands hôtels sous l’œil exigeant de leurs professeurs. Après six mois de travaux pratiques, ces jeunes en première année devront décrocher un stage dans un hôtel prestigieux en France ou à l’étranger. Pour les étudiants en dernière année, l’enjeu est différent. Ils quitteront bientôt l’école pour entrer dans la vie active à la recherche de leur premier emploi. Plongez dans les coulisses de la meilleure école hôtelière au monde.



Publicité





Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.