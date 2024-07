Ninja Warrior, Clément Gravier dénonce de la triche : « ce chrono n’est pas le mien » !

Publicité





C’est hier soir que TF1 diffusait la grande finale de « Ninja Warrior, le choc des nations », coupe du monde de Ninja Warrior. La France a gagné grâce à la performance de Charles Poujade, qui a gravi la Tour des Héros en seulement 22 secondes !





Mais ce matin c’est la stupéfaction, l’un des candidats français dénonce de la triche et un score qui n’est pas le sien.







Publicité





C’est Clément Gravier, qui est censé avoir gravi la Tour des Héros en 23 secondes. Au lendemain de la victoire de la France en finale de Ninja Warrior, il affirme que ce chrono n’est pas le sien et qu’il ne sait pas quoi penser de cette victoire !

« Pas besoin de me féliciter pour ma montée à la corde. Je préfère être honnête » a déclaré Clément Gravier. « Je ne sais plus vraiment quoi penser de cette soit disant ‘victoire’. Je connais mon niveau à la corde donc personne ne pourra me contredire et ce chrono n’est pas le mien. Je suis extrêmement fier de pouvoir représenter la France mais je n’ai pas l’intention de me vanter de cette performance, à l’entraînement j’étais quand même plus lent. »



Publicité





De quoi sérieusement entacher la victoire d’hier soir et remettre en question le déroulement de cette Coupe du Monde de Ninja Warrior. D’autant que Charles Poujade, qui a fait gagné la France avec un chrono de 22 secondes, a lui aussi de sérieux doutes : « J’ai fait gagner l’équipe avec un chrono à la corde qui m’intrigue toujours » a-t-il écrit sur Instagram. « J’ai jamais fait ça à l’entrainement et là j’ai volé… Mon record personnel était autour de 23-24 secondes »

Clément Gravier dénonce la triche de Ninja Warrior