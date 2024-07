Un Si Grand Soleil Spoilers : choc, vengeance, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 22 au 26 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 22 au 26 juillet 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Attention, que deux épisodes cette semaine avant la déprogrammation pour les Jeux Olympiques.

La famille Laumière est toujours sous le choc de la mort de François. Et alors qu’il a prononcé le prénom d’Elisabeth avant de mourir, Laurine la tient pour responsable et veut la faire payer ! Elle s’en prend aussi à Boris et lui dit qu’il l’a tué en lui tournant le dos pour soutenir Elisabeth…



De leur côté, Yann et Johanna apprennent une bonne nouvelle et Clément doit une nouvelle fois laissé Sabine vivre sa vie avec Hugo.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 juillet 2024

Lundi 22 juillet 2024 (épisode 1444) : Un cadavre est découvert dans une maison abandonnée avec une mise en scène inquiétante. De son côté, la famille Laumière vit un véritable séisme.

Mardi 23 juillet 2024 (épisode 1445) : Yann et Johanna apprennent une bonne nouvelle, tandis que Becker décide de mettre de l’eau dans son vin ; à l’extrême inverse de Laurine qui a soif de vengeance.

Mercredi 24 juillet 2024 : pas de diffusion (Jeux Olympiques)

Jeudi 25 juillet 2024 : pas de diffusion (Jeux Olympiques)

Vendredi 26 juillet 2024 : pas de diffusion (Jeux Olympiques)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 22 au 26 juillet 2024

