« Scènes de ménages » du 31 juillet 2024 : ce soir le prime « Au soleil »

« Scènes de ménages » du 31 juillet 2024 – Ce mercredi soir, M6 rediffuse le prime de « Scènes de ménages » intitulé « Au soleil ». Dans ce prime spécial, retrouvez les meilleurs moments estivaux de la série, de Plestin-les-Grèves au Maroc, en passant par la Côte d’Azur ou encore la Corse.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







La plage ensoleillée… Coquillages et crustacés… Depuis 15 ans, vos couples préférés ont su vous divertir avec leurs mésaventures quotidiennes. Mais comme tout le monde, ils ont aussi quitté leur cocon pour partir en vacances… et en aventure ! Dans ce prime spécial, revivez les meilleurs moments estivaux de la série, de Plestin-les-Grèves au Maroc, en passant par la Côte d’Azur et la Corse. Préparez-vous pour un voyage garanti ! Mais avec eux, les vacances s’annoncent loin d’être de tout repos…

Le casting

Avec Audrey LAMY (Marion), Loup-Denis ELION (Cédric), Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY (José), Marion GAME (Hugette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien), Anne-Elisabeth BLATEAU (Emma), Amélie ETASSE (Camille), Grégoire BONNET (Philippe), Claire CHUST (Leslie), Vinnie DARGAUD (Léo)



