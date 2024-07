Un Si Grand Soleil du 12 juillet : Claire et Florent se séparent ! (résumé et vidéo épisode 1433 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 juillet 2024, spoiler résumé de l'épisode 1433 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 12 juillet 2024.





Florent s’éclipse rapidement après avoir couché avec Stéphanie, en lui promettant de l’appeler le lendemain. Claire l’attend dans le couloir et lui demande où il était. Florent lui répond qu’il était chez Stéphanie pour la rassurer… Mais Claire a tout compris, elle lui demande de prendre une douche avant d’aller se coucher.

Laurent appelle Nathalie qui lui annonce qu’elle ne va pas travailler car son contrat ne sera pas renouvelé. Nathalie explique que Boris a découvert qu’elle jouait en ligne. Laurent lui conseille de prendre soin d’elle et promet de la rappeler. Chez L Cosmétiques, Laurent propose à Boris de se porter garant pour le renouvellement du contrat de Nathalie, mais Boris refuse. Nathalie prétend aller chez le médecin, mais elle se rend en réalité dans un bureau de tabac pour acheter des tickets à gratter.



Au cabinet, Johanna remarque que Florent n’est pas concentré au travail. Il lui confie qu’il a commis une erreur avec Stéphanie Tazi et que Claire l’a découvert. Il soupçonne également Stéphanie d’être impliquée dans l’affaire de blanchiment et pense qu’elle le manipule. Johanna lui suggère de prendre du recul en arrêtant de coucher avec elle. Mais Florent n’est pas sûr de ses sentiments pour Stéphanie…

Tom rentre à la maison et découvre que Nathalie est là. Il comprend que sa mère a été licenciée de L Cosmétiques et, en voyant les tickets de jeu, il se reproche de lui avoir fait confiance. Il claque la porte en lui disant qu’il ne veut plus la revoir. Pendant ce temps là, Léonor met en garde Bertier sur le risque d’addiction aux jeux. Laurent, cependant, affirme être addict à Nathalie et non aux jeux, ajoutant qu’elle est heureuse quand elle joue.

Elise et Alex ont écouté des conversations de Stéphanie Tazi et décident de parler à Clément Becker du fait que Florent a couché avec elle. Becker juge Florent idiot. A l’hôpital, Claire confie à Janet que Florent est rentré au milieu de la nuit, persuadée qu’il a couché avec Stéphanie. Elle doute de leurs sentiments réciproques.

Muriel présente à Elisabeth Bastide un compte-rendu de l’étude : les produits sont de qualité mais la marque est désuète. En prison, Muriel donne des photos de Tomas à Eliott. Mais Eliott, jaloux, réagit mal en apprenant que Muriel travaille beaucoup avec Boris, un ami de Charles. Muriel le rassure.

Le soir, Laurent rend visite à Nathalie avec du poulet à la citronnelle. Il la réconforte en lui disant qu’elle trouvera un nouvel emploi, mais Nathalie lui demande de partir. Il propose de lui changer les idées, mais elle préfère aller au casino.

Florent décide de parler à Claire et lui avoue ce qui s’est passé avec Stéphanie. Il demande pardon, ne comprenant pas ses propres actions. Claire lui explique que depuis le départ de Kira, ils n’ont plus rien en commun et que leur relation est vide. Elle décide de partir quelques jours chez son père Victor pour réfléchir et propose de reparler à son retour.

