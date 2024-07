C dans l’air du 1er juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 1er juillet 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 1er juillet 2024 : le sommaire

⬛ Le RN aux portes du pouvoir

Indépendamment de l’issue de ces élections législatives, le résultat du Rassemblement national (RN), qui devrait obtenir au moins 255 sièges à l’Assemblée nationale, marquera l’histoire de la cinquième République. En triplant son nombre actuel de députés, le parti de Marine Le Pen est assuré de posséder une majorité relative au Palais Bourbon. Toutefois, pour permettre à Jordan Bardella de devenir Premier ministre sans risque de renversement, il leur faudrait atteindre la majorité absolue de 289 députés. Depuis hier soir, le défi pour le RN est donc d’élargir sa base, en lançant des appels explicites aux Républicains et aux centristes.



Publicité





Arrivé en deuxième position avec près de 28% des voix (contre 33% pour le RN et leurs alliés), le Nouveau Front populaire (NFP) s’est engagé dans une lutte pour obtenir des désistements afin de contrer l’extrême droite. Jean-Luc Mélenchon a rapidement pris la parole après l’annonce des résultats, demandant le désistement de tous les candidats NFP arrivés en troisième position. « Pas une voix ne doit aller au RN », a-t-il martelé. Un objectif partagé par Gabriel Attal : lors d’une allocution hier soir, le Premier ministre a reconnu la sévère défaite de son camp (avec un peu moins de 21% des voix), et s’est déclaré en faveur du désistement des candidats de la majorité arrivés troisièmes, pour soutenir « des candidats qui défendent les valeurs de la République ». Un tri sélectif sera donc effectué parmi les candidats de gauche.

De son côté, Marine Le Pen, tout comme trente-huit autres députés de son parti, a été réélue dès le premier tour avec plus de 58% des voix dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Ses électeurs n’hésitent plus à afficher leur soutien et des discours sur l’immigration se libèrent ouvertement. Partout en France, de nombreuses autres figures du parti ont célébré leur réélection, comme Sébastien Chenu, Julien Odoul et Laure Lavalette.

Enfin, dans le Calvados, l’attention se porte sur la sixième circonscription où Elisabeth Borne est en ballotage défavorable face au candidat RN. Le candidat du NFP, arrivé en troisième position, a annoncé son désistement pour « sauver » l’ancienne Première ministre de l’extrême droite. Cependant, pour les électeurs de gauche, voter pour « Madame 49.3 » n’est pas une tâche aisée.

Alors, le Rassemblement national peut-il obtenir la majorité absolue ? Comment expliquer la performance historique de ce parti ? Les électeurs suivront-ils les consignes de vote ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 1er juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.