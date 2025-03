Arrêt de TPMP, le patron d’M6 s’exprime : « je trouve cela plutôt bien »

Publicité





C’est hier soir que Cyril Hanouna a signé la fin de son émission quotidienne « Touche pas à mon poste » (TPMP) après 15 ans. Alors qu’après de C8 l’émission avait trouvé refuge en ligne et devait initialement se poursuivre jusqu’à fin avril, Cyril Hanouna a finalement tout arrêté après seulement 3 semaines.











Interrogé ce jeudi au Forum de Séries Mania à Lille, David Larramendy, président du directoire du groupe M6, s’est exprimé et a confirmé être à l’origine de cet arrêt prématuré de TPMP.

Il a expliqué que cet arrêt avait fait l’objet de « discussions », saluant le fait que ça allait « permettre de nous projeter dans l’émission de septembre ».

« Je trouve cela plutôt bien » a-t-il déclaré, avant d’assurer une nouvelle fois que Cyril Hanouna ne ferait pas de politique à la rentrée de septembre sur W9.



« On n’est pas un groupe politique, on a un actionnaire allemand qui ne fait pas de politique, on ne compte pas – ni à moyen ni à court terme » a-t-il précisé. Des propos qui vont à l’encontre de ce que Cyril Hanouna a affirmé hier soir lors de la dernière de TPMP.

« Plus 2027 va approcher, plus on va être obligés de suivre l’actu » a déclaré l’animateur alors qu’une chroniqueuse lui demandait s’il comptait faire de la politique dans sa future émission.