13h15 le dimanche du 18 août : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 18 août 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode 4 de la série intitulée « L’Assiette française ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 18 août 2024 : « L’Assiette française », le sommaire

Cette série plonge au cœur de l’excellence culinaire et de l’influence de la gastronomie française. Comment les chefs, apprentis et producteurs s’engagent-ils chaque jour pour faire briller cette tradition et la réinventer ? Quels défis doivent relever les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain ? Au-delà de la simple gastronomie, cette série aborde des thèmes essentiels tels que l’écologie, la société, l’économie, tout en mettant en lumière les histoires humaines, avec une touche d’humour. Les équipes de « 13h15 le dimanche » ont suivi ces figures emblématiques qui s’efforcent de préserver et d’innover le savoir-faire gastronomique français.

Des défis pour les chefs, du nord au sud

À Marseille, Alexandre Mazzia, triplement étoilé au Michelin, est l’un des trois chefs sélectionnés pour élaborer les menus des 15 000 athlètes olympiques cet été à Paris, un véritable défi pour cet ancien basketteur.



Publicité





Christophe Dufossé, chef étoilé, lutte pour maintenir l’équilibre financier de son restaurant, Le Château de Beaulieu, à Busnes, dans le Pas-de-Calais. Il a choisi de stimuler ses cuisiniers en les opposant dans une compétition amicale.

Quant à Laetitia Visse, cheffe de La Femme du boucher à Marseille, elle s’attaque à un autre enjeu : la prévention des violences en cuisine. Son approche radicalement différente repose sur une prise de décision collective et concertée.