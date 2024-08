20h30 le dimanche du 25 août 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

Publicité





20h30 le dimanche du 25 août 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire de ce numéro intitulé « Le village des nains de jardin » ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 25 août 2024 : Le village des nains de jardin

Les équipes de « 20h30 le dimanche » se sont rendues au cœur de la Beauce, dans un petit village de 400 âmes, pour rencontrer un habitant qui s’est lancé un défi un peu fou.

Laurent Pradié, installé depuis deux ans à Umpeau, en Eure-et-Loir, a décidé de redynamiser son village en organisant des événements aussi loufoques qu’extravagants.



Trois records du monde de nains de jardin

Son dernier projet ? Faire d’Umpeau la capitale internationale du nain de jardin ! Les habitants d’Umpeau, surnommés les Unipéliens, ont embarqué avec lui dans cette aventure un peu folle : ils visent à établir trois records du monde en même temps : la plus grande collection de nains de jardin, le plus haut nain de jardin jamais érigé, et le plus grand rassemblement de personnes déguisées en nains de jardin. Les Unipéliens parviendront-ils à réaliser ce triple exploit, malgré les caprices de la météo qui pourraient perturber l’événement ?

