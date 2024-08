50mn Inside du 17 août : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 17 août 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 17 août 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

✨ A la Une – George Clooney français ! Pourquoi le sud plaît-il tant aux stars d’Hollywood ?

Après Brad Pitt, George Clooney s’installe en France. Et si le sud devenait terre d’accueil d’Hollywood ? Qu’est-ce qui les attire tant ? Enquête.

🎬 La Story – « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu », la comédie phénomène

10 ans déjà, retour sur les secrets d’une comédie dont personne n’avait prédit le succès.



🍽️ En Coulisses – Le restaurant qu’il faut réserver un an à l’avance !

Immersion dans le plus grand restaurant de France à Narbonne : 1000 couverts par jour, des buffets à volonté, et des mets d’excellence. Quelle est la recette du succès de cette institution où il faut réserver un an à l’avance ?

👩 Portrait – Amanda Lear

« C’est vrai que j’ai eu beaucoup de complexes ». Amanda Lear, à l’affiche du film « Maison de retraite 2 » le mois prochain aux côtés de Kev Adams, se confie à Isabelle Ithurburu.

🎤 La Story – « Je t’aime » de Lara Fabian, une chanson culte pour une rupture

50mn Inside du 17 août 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🎭 Dans le Secret – Comment se prépare le Bal du Doge, la soirée la plus attendue de l’année à Venise ?

🌎 Le Document – Comment passer ses vacances à l’île Maurice sans se ruiner ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 18h sur TF1.