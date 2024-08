C dans l’air du 13 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





⬛ Canicules, incendies, pluies : notre été 2024

La vague de chaleur recule progressivement à travers la France, avec seulement neuf départements encore en vigilance orange, contre quarante hier. Les températures élevées se sont déplacées du sud vers le nord, atteignant près de 40°C le jour et dépassant les 20°C la nuit. Ce deuxième épisode caniculaire de l’été a été relativement bref en France, qui a été relativement épargnée. À l’étranger, en revanche, les pays voisins comme l’Italie et l’Espagne ont été durement touchés, tandis que la Grèce fait face à des incendies dévastateurs menaçant Athènes. Ces feux ont déjà brûlé 40 000 hectares de végétation et fait une première victime, un corps ayant été découvert dans un magasin détruit par les flammes. Des milliers de personnes ont été évacuées, et des renforts européens, notamment français, sont en route pour aider à maîtriser la situation.



Juillet dernier a été le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, marquant le quatorzième record de température mensuel consécutif. Le 21 juillet a même été la journée la plus chaude jamais mesurée.

Mais les vagues de chaleur ne sont pas le seul fléau auquel la population doit faire face. Des pluies exceptionnellement fortes au printemps, combinées à des températures fraîches, ont gravement affecté les récoltes de céréales. La production de blé tendre en France, utilisée pour la fabrication du pain, est en chute libre cette année, estimée à 29,7 millions de tonnes, soit une baisse de 15 % par rapport à l’année précédente. C’est la pire récolte depuis 41 ans, les agriculteurs souffrant d’un manque de soleil et d’un excès d’eau qui ont asphyxié les racines.

Une équipe de C dans l’air a rencontré des agriculteurs, céréaliers et vignerons, qui sont également touchés par ces conditions météorologiques extrêmes. De Bordeaux à la Bourgogne, en passant par la Touraine, les perspectives de production pour cette année sont sombres.

Face à ces défis climatiques, des entrepreneurs innovent pour limiter les dégâts. C dans l’air a ainsi rencontré une entreprise qui développe des bouées pour maintenir les mobil-homes à flot lors de fortes pluies, une solution qui intéresse fortement les compagnies d’assurance, de plus en plus réticentes à couvrir entièrement les sinistres en raison de la fréquence accrue des catastrophes naturelles. Elles encouragent désormais la prévention.

Comment rester mobilisés pour protéger la biodiversité alors que les records de chaleur se multiplient chaque année ? Comment adapter notre modèle agricole aux changements climatiques brusques ? Comment financer l’adaptation de nos infrastructures face à ces nouveaux défis ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 13 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.