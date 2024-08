C dans l’air du 19 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 août 2024 : le sommaire

⬛ Premier ministre : la pression monte sur Macron

La trêve politique a pris fin. Après les Jeux olympiques, Emmanuel Macron se consacre à la recherche d’un nouveau Premier ministre. Il a invité les présidents de groupes parlementaires et les chefs de partis à l’Élysée le 23 août pour « progresser vers la constitution d’une majorité la plus large et stable possible ». Cependant, la gauche exerce une pression croissante, et les Insoumis accusent le chef de l’État de mener un « coup de force institutionnel », exigeant qu’il tienne compte des résultats des législatives.



Dans un communiqué publié samedi soir, le parti de Jean-Luc Mélenchon a même brandi la menace d’une procédure de destitution contre le Président. Une initiative qui n’a pas été soutenue par les socialistes, écologistes et communistes, ces derniers craignant qu’elle ne nuise aux chances de la gauche de gouverner. Cette divergence accentue les fractures au sein du Nouveau Front Populaire, malgré l’espoir persistant que Lucie Castets soit nommée à Matignon. Bien qu’elle doive être reçue à l’Élysée vendredi, elle ne semble pas encore avoir convaincu Emmanuel Macron.

Pendant ce temps, le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal reste en fonction. Si le Premier ministre a été souvent aperçu dans les tribunes des Jeux olympiques, certains ministres comme Gérald Darmanin demeurent très actifs. Aujourd’hui, Darmanin s’est rendu dans l’Hérault, où un incendie a ravagé plus de 350 hectares. Bruno Le Maire, pour sa part, s’attache à « garantir la continuité de l’État et l’équilibre des finances publiques », proposant une réduction des dépenses publiques de 5 milliards d’euros en 2025 pour respecter les objectifs de réduction du déficit.

Dans ce climat d’incertitude politique, les divisions au sein du Nouveau Front Populaire se creusent. **C dans l’air** a rencontré la socialiste Hélène Geoffroy, ancienne ministre sous François Hollande, qui critique la stratégie actuelle du NFP, estimant qu’elle « n’incarne pas la gauche de gouvernement ». De son côté, le député NFP Laurent Baumel appelle à la cohésion autour de cette alliance, défendant son programme de gauche « réaliste et finançable ».

Qui Emmanuel Macron choisira-t-il pour Matignon ? Quel est le rôle des ministres démissionnaires dans cette période de flottement politique ? Quel avenir pour le Nouveau Front Populaire ?

