C dans l’air du 21 août 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 21 août 2024 : le sommaire

⬛ Kamala Harris : une nouvelle Obama ?

Hier, lors de la Convention démocrate, le slogan « Yes She Can ! » a été remis au goût du jour. Michelle et Barack Obama ont apporté leur soutien à Kamala Harris, la candidate du parti pour l’élection présidentielle de novembre, et ce slogan a été repris en chœur par les participants. Depuis le retrait de Joe Biden il y a un mois, « l’effet Kamala » se fait sentir. L’optimisme est de retour, comme en témoignent les sondages : Harris est créditée de 48 % des intentions de vote contre 47 % pour son adversaire républicain.



Kamala Harris et son colistier Tim Walz réussissent particulièrement à rassembler les électeurs de gauche. Sur le plan économique, ils prônent un durcissement de la fiscalité des entreprises et souhaitent faire contribuer davantage les plus riches. Leur programme apparaît donc plus orienté à gauche que celui de Joe Biden, qui a fait ses adieux lors de l’ouverture de la convention lundi dernier.

De son côté, Trump semble perdre du terrain. Harris se révèle être une adversaire plus redoutable que Biden, ce qui le pousse à revenir à son style provocateur en attaquant Harris sur son identité raciale et en remettant en question son intelligence. Il mise sur le soutien d’Elon Musk, qu’il espère récompenser par un poste ministériel en cas de victoire. Cependant, la mauvaise image de son colistier, J.D Vance, extrêmement impopulaire, semble jouer en sa défaveur.

L’immigration s’annonce comme l’un des sujets centraux de cette campagne, une question cruciale pour Trump, mais qui prend également de l’importance pour les démocrates. Kamala Harris affiche sa détermination à sécuriser la frontière et devrait poursuivre la stratégie de Joe Biden : contrer les accusations de laxisme avec des mesures fermes, tout en promettant de régulariser des milliers de personnes.

Alors, quelle est la véritable portée de « l’effet Kamala » ? Trump peut-il encore inverser la tendance de sa campagne ? Quelles sont les propositions des deux camps en matière d’immigration ?

