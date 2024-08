Un Si Grand Soleil spoiler : Charles essaie d'embrasser Rebecca mais... (vidéo épisode du 23 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 23 août 2024 – On peut dire que Charles va se prendre un râteau monumental dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il a dîné au restaurant avec Rebecca, Charles va tenter sa chance et s’approcher pour l’embrasser…











Publicité





Mais Rebecca, surprise, recule tout de suite et demande à Charles ce qui lui prend ! Rebecca met immédiatement les choses au clair : il n’est pas son type et elle ne mélange jamais les sentiments et le travail !

Très gêné, Charles prend la fuite… Ça va certainement être très compliqué et gênant le lendemain à la clinique vétérinaire !…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : drame pour Evan, Laurine ment, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024



Publicité





VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1454 du 23 août 2024

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic