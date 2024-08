Sept à huit du 11 août 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 11 août 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 11 août 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des auto-tamponneuses mais pour adultes. Le stock-car, une passion qui touche des milliers de pilotes du dimanche.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Des saucisses purée à la carte d’un palace. Aux fourneaux, l’animateur cuisine Norbert Tarayre, le trublion de la gastronomie.

🔵 Une ville casino au Cambodge. Des milliers de chinois viennent flamber dans ce Las Vegas asiatique.

🔵 Et Joy et Jade Hallyday dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Leur relation avec leur père, sa disparition et la guerre de succession avec David et Laura.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 11 août 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.