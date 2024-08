« C’est quoi cette mamie ?! » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (16 août 2024)

Publicité





« C’est quoi cette mamie ?! » : histoire et interprètes du film d’M6 ce soir, vendredi 16 août 2024 – Envie de rire en ce week-end prolongé ? Ce vendredi soir à la télé, M6 a ce qu’il vous faut ! La chaîne rediffuse le film « C’est quoi cette mamie ?! », sorti en salles en 2019 et réalisé par Gabriel Julien-Laferrière, avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu, et Lucien Jean-Baptiste.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« C’est quoi cette mamie ?! » : le synopsis

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des sept demi-frères et sœurs doit quitter leur grand appartement avant la rentrée. Pendant que chacun part en vacances avec ses parents respectifs, Gulliver, le benjamin, est envoyé seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais Mamie Aurore, excentrique et peu conventionnelle, préfère faire la fête plutôt que de jouer les baby-sitters. Le reste de la bande décide alors de voler à son secours. Ce qui devait être un été tranquille pour Mamie Aurore se transforme en véritable tourbillon. Ils voulaient le protéger… Elle va devoir composer avec eux !

Interprètes et personnages

CHANTAL LADESSOU (Mamie Aurore), Julie GAYET (Sophie), Thierry NEUVIC (Philippe), Julie DEPARDIEU (Agnès), Arié ELMALEH (Paul), Lucien JEAN-BAPTISTE (Hugo), Claudia TAGBO (Babette), Philippe KATERINE (Claude)



