Demain nous appartient du 1er août : Sara et Roxane libres, elles apprennent que... (résumé + vidéo épisode 1739 en avance)

Demain nous appartient du 1er août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1739 de DNA – Sara et Roxane sont finalement libérées et saines et sauves ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais Manon reste introuvable !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 1er août 2024 – résumé de l’épisode 1739

Bart est à l’hôpital Saint-Clair pour voir Sara et Roxane. Il les retrouve avec bonheur. Les deux jeunes femmes expliquent à Bart que Timothée avait placé une alerte sur leurs téléphones, ça a permis de les géolocaliser dès qu’elles ont retrouvé le réseau après avoir détruit le brouilleur. Elles ne comprennent pas les motivations de Sungam et Bart leur apprend que Manon a elle aussi été enlevée…

Le ravisseur manœuvre habilement face aux enquêteurs. Au Spoon, l’élève surpasse le maître. Et à l’hôpital, l’état d’Aaron fait l’objet de nombreuses rumeurs…



VIDÉO Demain nous appartient du 1er août – extrait de l’épisode

