C dans l’air du 7 août 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 7 août 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 août 2024 : le sommaire

⬛ Emeutes en Angleterre : que se passe-t-il ?

Les forces de l’ordre au Royaume-Uni restent en alerte ce mercredi 7 août en raison de l’augmentation des appels à manifester émanant de l’extrême droite, qui font craindre de nouveaux affrontements ce soir, plus d’une semaine après le début des émeutes dans le pays. Pas moins de 6 000 agents sont mobilisés dans plusieurs villes, principalement en Angleterre et à Belfast. Les manifestants pourraient cibler des cabinets d’avocats spécialisés en droits des étrangers dont les noms circulaient sur les réseaux sociaux en début de semaine, rapportent la BBC et le Guardian.



Jusqu’à présent, les militants d’extrême droite ont visé des mosquées, des quartiers d’immigrés et des commerces identifiés comme musulmans ou non-blancs. Le racisme et la xénophobie alimentent les émeutes depuis l’attaque au couteau à Southport le 29 juillet, où trois enfants ont été tués. Ce drame a déclenché une vague de violences, exacerbée par des rumeurs et de la désinformation sur les réseaux sociaux concernant la religion et l’origine du suspect, à tort désigné comme musulman.

En réponse à cette montée de haine, le ministère de l’Intérieur a mis en place un dispositif de protection pour les mosquées. Les autorités ont également révélé l’identité du suspect, Axel Rudakubana, un jeune de 17 ans né au Pays de Galles de parents rwandais, inculpé pour meurtres et tentatives de meurtres à Liverpool, et placé en détention provisoire dans un établissement pour mineurs. Diagnostiqué autiste et décrit comme très casanier, ses motivations restent « incertaines » selon les enquêteurs, qui écartent un mobile terroriste.

Cependant, la tragédie continue d’alimenter les tensions autour de l’immigration, exacerbées par les promesses non tenues des partisans du Brexit et une inflation sévère pour les ménages britanniques. Depuis plusieurs jours, des groupes d’extrême droite mènent une campagne active de dénigrement en ligne. Tommy Robinson, fondateur de l’English Defence League (EDL), utilise massivement X pour appeler à manifester et désinformer ses 900 000 abonnés. Banni de Twitter en 2018, il a été réintégré en novembre dernier par Elon Musk, qui soutient les slogans anti-immigration des émeutiers et critique vivement le gouvernement. Le milliardaire, soutien de Donald Trump, estime même qu’une « guerre civile » au Royaume-Uni est inévitable.

Pourquoi le Royaume-Uni est-il secoué par des émeutes inédites depuis 2011 ? Quel rôle joue Elon Musk, qui multiplie les prises de position anti-migrants, anti-woke, pro-natalistes et soutient des leaders d’extrême droite comme Giorgia Meloni, Viktor Orban et Javier Milei ? Quelle est sa stratégie ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 7 août 2024 à 17h40 sur France 5.