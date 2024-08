Un Si Grand Soleil Spoilers : enterrement, vengeance, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 12 au 16 août 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Yann et Johanna avancent finalement dans leur projet de fonder une famille alors que pour les Laumière, il est l’heure de dire au revoir à François. Laurine veut se venger d’Elisabeth et compte sur l’aide de sa mère…

Alix est dans une situation compliquée et Ludo soupçonne Nicolas d’être responsable du vol de la galerie. Alix finit par douter et elle porte plainte contre Nicolas… Quant à Hugo, il enquête sur un nouveau tueur ne série qui sévit à Montpellier.



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 août 2024

Lundi 12 août 2024 (épisode 1445) : Yann et Johanna apprennent une bonne nouvelle, tandis que Becker décide de mettre de l’eau dans son vin ; à l’extrême inverse de Laurine qui a soif de vengeance.

Mardi 13 août 2024 (épisode 1446) : Ludo fait une découverte préoccupante sur le passé du nouveau copain d’Alix. Quant à Elisabeth, elle prend rendez-vous avec un mystérieux couple.

Mercredi 14 août 2024 (épisode 1447) : Lors d’un enterrement sous haute-tension, Elisabeth va découvrir un élément qui l’accable. À vouloir changer les idées d’Alix, Nicolas pourrait bien l’enfoncer encore plus dans l’angoisse.

Jeudi 15 août 2024 (épisode 1448) : Tandis qu’Hugo trouve un élément dans l’enquête qui pourrait laisser penser à des affaires liées entre elles, Catherine donne une masterclass d’hypocrisie.

Vendredi 16 août 2024 (épisode 1449) : Tandis qu’Alix se retrouve sans artiste à exposer dans sa galerie, Maéva y voit une opportunité. Quant à Laurine, de nouveaux traumatismes font surface depuis son retour à l’hôpital.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Alain réveillé, Boris prend une lourde décision (résumé épisode du 30 août 2024)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 12 au 16 août 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.