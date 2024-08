Ici tout commence du 13 août : Marc fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 979 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 979 – Marc Leroy va convoquer Enzo, Vic, Billie et Tom ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Il a une annonce choc à leur faire !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 13 août 2024 – résumé de l’épisode 979

Marc Leroy a convoqué Enzo, Vic, Billie et Tom dans son bureau pour leur parler de la soirée des jeunes talents. Marc leur annonce que la police ouvre une enquête car un serveur a disparu depuis la soirée et ils ont retrouvé du sang ! Tom est surpris et inquiet, tandis que Billie est mal à l’aise après sa découverte de la veille… De leur côté, Enzo et Vic s’inquiètent.

Pendant ce temps là, Thibault et Jim sont toujours liés par Jasmine. Et Solal a besoin d’aide pour faire perdurer son couple…



Ici tout commence du 13 août 2024 – extrait vidéo

