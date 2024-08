Ici tout commence spoiler : Enzo sous le choc, il apprend que Milan… (vidéo épisode du 19 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo va être sous le choc dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, le gendarme en charge de l’enquête lui explique que Milan a été retrouvé et qu’il est toujours en vie !











Il vient dans le bureau de Marc pour parler à Enzo. Il lui annonce que Milan est en vie et il a tout compris… Il pense que Milan a voulu s’en prendre à lui et qu’il l’a menacé. Il comprendrait qu’Enzo se soit défendu et lui conseille de lui parler. Mais Enzo refuse de lui dire la vérité… Il dit ne pas avoir besoin d’aide…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 983 du 19 août 2024, le gendarme a tout compris



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

