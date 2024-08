Un Si Grand Soleil spoiler : Evan enlevé par un tueur en série ! (résumé épisode du 3 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1460 épisode du 3 septembre 2024 – Coup de tonnerre à venir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques semaines, Evan Cresson va se faire enlever par un tueur en série !











Evan Cresson se fait enlever

Alors qu’un tueur en série sévit sur une application de rencontres, Evan va en faire les frais ! Il ment à sa femme, Chloé, alors qu’il se rend à un date avec une prétendue femme de cette appli…

Mais sur place, Evan se fait piéger et enlever ! Chloé va signaler sa disparition à la police mais réussiront-ils à le retrouver à temps ?

Catherine perd pied

Catherine va mal et perd pied petit à petit… Laurine est très inquiète pour sa mère, qui ne se remet pas de la mort de François. Elle jongle entre alcool et médicaments alors qu’Elisabeth a porté plainte pour l’empoisonnement d’Alain et qu’elle risque bien d’avoir de gros ennuis !



