50mn Inside du 31 août : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 31 août 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 31 août 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🌟 A la Une – les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont réuni les stars du monde entier

☀️ En coulisses – la fête de la Saint-Louis à Sète



👨 Le Portrait – rencontre avec Jarry

« Avant, on était un couple de garçons. […] Et aujourd’hui, on est une famille » : Acteur, humoriste et animateur, Jarry débutera sa nouvelle tournée « Bonhomme » en octobre prochain.

👑 La Story – Lady Diana disparaissait il y a 27 ans

50mn Inside du 31 août 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

sujet non communiqué

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.