JO 2024, tennis : la petite finale Musetti / Aliassime en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Jeux Olympiques de Paris 2024 – le match Musetti / Aliassime en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce samedi après-midi. Suite du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024 aujourd’hui et l’italien Lorenzo Musetti affronte le canadien Felix Auger-Aliassime pour la médaille de bronze.





Un match à suivre aujourd’hui en quatrième rotation sur le court Philippe Chatrier à partir de 17h sur France Télévision et/ou Eurosport.







Publicité





Alors qu’ils ont tous les deux perdu en demi-finale hier sur la terre battue de Roland Garros, l’italien Lorenzo Musetti, 16ème à l’ATP, et le canadien Felix Auger-Aliassime, 19ème, s’affrontent sur la petite finale pour remporter la médaille de bronze de ces Jeux Olympiques.

Jeux Olympiques le match Musetti / Aliassime en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur France Télévision et/ ou Eurosport à partir de 17h.



Publicité





Sur le site des JO de Paris 2024, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Musetti / Aliassime, match de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024, à suivre aujourd’hui.