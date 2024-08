Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann prêt à arrêter ? Il répond

Publicité





Alors que Jean-Luc Reichmann fêtera prochainement ses 30 ans de carrière, l’animateur va-t-il rester à la tête du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ? L’animateur, aux côtés d’Emilien chaque midi sur la chaîne, a répondu dans les colonnes du Parisien.











Jean-Luc Reichmann ne compte pas arrêter

« Je n’ai aucune raison d’arrêter. J’ai une liberté totale chez TF1, qui me fait confiance, ça n’a pas de prix. Mon plaisir est de continuer à travailler, à surprendre, à voyager, à partager du positif avec le public. C’est ma conviction, mon moteur. Encore 5000 émissions, ce serait de la folie. Je vous rassure, je ne vais pas finir vieux con à la télé ! J’avance marche après marche, en faisant attention à la prochaine » a expliqué Jean-Luc Reichmann, qui a fêté la 5.000ème des 12 coups de midi début juillet.

Pas d’inquiétude donc, il ne lâchera pas le jeu quotidien de TF1 !

De retour dans « Léo Mattéï »

Jean-Luc Reichmann s’est aussi confié sur la prochaine saison de la série « Léo Mattéï » : « Les épisodes sont presque écrits, et vous allez être surpris ! Cette saison ne s’ouvrira pas à Marseille, mais au Cap Ferret, dans la région bordelaise. Léo Matteï y sera en vacances avec sa famille, mais il va se passer quelque chose d’inattendu… Les histoires seront plus personnelles. Sentimentalement, on le verra peut-être même craquer !« .



Le retour de « Attention à la marche » ?

Et pour célébrer ses 30 ans de carrière, TF1 préparerait un prime spécial de « Attention à la marche », selon les infos de Clément Garin sur X. Des célébrités se prêteraient au jeu à la place des candidats anonymes.